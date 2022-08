Elandantilope doodt medewerker van Zweedse dierentuin

Oudsbergen Oekraïense beren arriveren opnieuw in Natuurhulp­cen­trum na quarantai­ne in Bellewaer­de Park

De twee bruine beren Tishka en Sandra uit Oekraïne zijn opnieuw aangekomen in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek. Twee maanden geleden werden ze weggehaald uit een gebombardeerde dierentuin in Oekraïne en gingen ze in quarantaine in Bellewaerde Park. Intussen zijn de twee veilig aangekomen in hun nieuwe verblijf en start de zoektocht naar een definitieve thuis.

20 augustus