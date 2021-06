EK-finale met 60.000 toeschouwers gaat toch door in Londen, ondanks oprukkende Deltavariant, stijgende coronacijfers en protest

Ondanks de verspreiding van de Deltavariant in het Verenigd Koninkrijk zal de Britse regering meer dan 60.000 supporters toelaten bij de finale van het EK voetbal in Wembley. Dat is maar liefst 75 procent van de volledige capaciteit. Het gaat om het grootste evenement in 15 maanden en dat op een moment waarop de coronacijfers aan de overkant van het Kanaal terug stijgen.

De Deltavariant - oorspronkelijk ook wel de Indiase variant genoemd - rukt sinds eind mei op in het Verenigd Koninkrijk en is er sinds kort ook de meest dominante onder de coronabesemettingen. In die mate dat het land met een van ‘s werelds snelste vaccinatiecampagnes (meer dan 80 procent van de bevolking ontving een eerste vaccin, zowat 60 procent is volledig gevaccineerd), opnieuw oplopende cijfers noteert. Dat komt omdat de Deltavariant een stuk besmettelijker is dan de overige varianten.

Zo werden er gisteren nog 11.625 nieuwe besmettingen genoteerd, het hoogste aantal sinds midden februari. De voorbije zeven dagen zijn in totaal bijna 64.000 Britten besmet geraakt, een stijging met 33,2 procent in vergelijking met de week voordien. Vooral Engeland is met de bijna 9.000 nieuwe besmettingen die gisteren genoteerd werden, verantwoordelijk voor die hoge cijfers. En er zijn ook weer meer dodelijke slachtoffers. De voorbije 24 uur zijn 14 coronadoden geteld, de voorbije 7 dagen 74 (een stijging met 23,3 procent).

Het mag niet verbazen dat er de afgelopen dagen getwijfeld werd om de finale van het EK in Londen te laten doorgaan. Toch benadrukte de UEFA herhaaldelijk dat de wedstrijden (zowel de halve finale als de finale) in Londen gespeeld zullen worden. Meer zelfs, het bezoekersaantal werd door de Britse overheid opgeschroefd tot 60.000 in plaats van 40.000. En al zijn er enkele voorwaarden aan het evenement verbonden - elke bezoeker moet een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen - het baart sommigen zorgen.

“Hoe minder mensen, hoe beter”

“Het is best mogelijk dat mensen die volledig gevaccineerd zijn het virus alsnog dragen en overdragen”, zegt de Britse wiskundige Christina Pagel in een interview met Channel 4. “Als er 60.000 opeengepakt in het stadion zitten, is de kans groot dat daar mensen met Covid-19 tussen zitten. Hoe minder mensen, hoe beter.” Al zou het volgens de professor nog beter zijn om de finale te laten doorgaan in een land met minder besmettingen, alsook een land waar de besmettelijke Deltavariant minder dominant is.

Protest

Om die reden wil de Italiaanse eerste minister Draghi niet dat de finale in Londen wordt gespeeld. Opvallend, de Italiaanse premier repte met geen woord over de halve finales en twee achtste finales, die ook in de Britse hoofdstad gespeeld worden. Meer nog: in de eerste van die twee achtste finales staan Italië en Oostenrijk over enkele dagen tegenover elkaar in het Wembleystadion.

Omgekeerd dreigde UEFA er eerder mee om de halve finales en de finale van Londen naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest te verhuizen, als de Britse regering de quarantaineregels niet zou versoepelen. Daarop kwam een bezorgde reactie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De organisatie keurt het versoepelen van maatregelen af opdat (sport)evenementen kunnen doorgaan. “Enkele stadions drijven het bezoekersaantal op, hoewel de coronacijfers stijgen in het land. Nochtans hebben we uit ervaring geleerd dat we snel moeten reageren op zulke stijgende cijfers want de meest kwetsbaren lopen het grootste risico”, aldus Robert Butler van de WHO.

In Engeland is er voor inkomende reizigers voorlopig nog een quarantaineplicht van tien dagen van kracht en de huidige coronacijfers lijken niet meteen versoepelingen toe te laten.

