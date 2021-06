Eitan (5) vanmorgen ontslagen uit ziekenhuis: dinsdag werd hem verteld over tragedie met kabelbaan waarbij ouders en broertje omkwamen

De kleuter die als enige een kabelbaancrash overleefde in Italië heeft vanmorgen het ziekenhuis verlaten. De 5-jarige Eitan mocht met zijn tante Aya mee naar huis in Pavia, een stad in de buurt van Milaan. Zij is door de rechtbank van Turijn aangesteld tot zijn voogd. Dinsdag heeft een team van specialisten de jongen voor het eerst ook verteld welke tragedie zich op zondag 23 mei afspeelde.

Eitan raakte vorige maand ernstig gewond bij een crash met een kabelbaan die het leven kostte aan veertien mensen, onder wie zijn ouders, broertje en overgrootouders. Ze zaten in een cabine van de kabelbaan toen die plots neerstortte. Negentien dagen lag hij in een kinderziekenhuis in Turijn. Daar werd hij aanvankelijk in een kunstmatige coma gehouden, maar zijn toestand zou flink verbeterd zijn. De breuken die hij opliep, genezen goed, maar hij zou zich niets meer herinneren van het drama waarbij hij betrokken was.

Twee dagen geleden werd hem voor het eerst verteld over het ongeval waarbij hij zijn ouders, zijn broertje en zijn overgrootouders verloor. Zij werden inmiddels allemaal begraven in Israël. “Eitan kreeg voor het eerst uitleg over wat er gebeurd is via zijn artsen, psychologen en familieleden. Dit zijn zeer lange en delicate processen”, aldus advocaat Cristina Pagni, die de familie van de jongen bijstaat. Eitan zal nog een hele tijd psychologische bijstand krijgen en zal ook fysiek opgevolgd worden.

Privacy

Voor het huis waar de jongen verblijft, verzamelde zich een hele persmeute. De familie vroeg aan de politie om tussenbeide te komen en hun privacy te beschermen.

De autoriteiten tasten nog in het duister over de oorzaak van het vreselijke ongeval. Een kabel brak voordat de cabine na een tocht van 20 minuten de top van de berg Mottarone kon bereiken.

Onderzoekers hebben al wel ontdekt dat een noodrem was gedeactiveerd die de tragedie had kunnen voorkomen. Doordat het systeem uitstond, stortte de cabine omlaag. De autoriteiten onderzoeken of medewerkers van het kabelbaanbedrijf strafbaar zijn.

Remsysteem

Het hoofd van de technische dienst heeft volgens aanklagers al toegeven dat het remsysteem was uitgeschakeld omdat het al langer voor problemen zorgde. Die medewerker heeft huisarrest. De politie had ook twee andere managers aangehouden, maar daarna ook snel weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.