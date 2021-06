Eitan (5) niet meer in levensgevaar: jongen die als enige drama met kabelbaan in Italië overleefde mag naar gewone kamer

Gewone kamer

Eitan werd meteen na het ongeval geopereerd aan zijn verwondingen en in een kunstmatige coma gebracht. Vorige week begon hij daar langzaam uit te ontwaken. Sinds donderdag kan hij weer zelfstandig ademen en zondag at hij voor het eerst weer een beetje vast voedsel. Zijn toestand ging dit weekend verder vooruit en omdat het levensgevaar intussen geweken is, mag de jongen vandaag naar een gewone kamer verhuizen. “Zijn toestand is aanzienlijk verbeterd en blijft vooruitgaan”, aldus zijn artsen.

Aya kon niet bij de begrafenissen zijn omdat ze bij Eitan wilde blijven en heeft met een emotionele brief afscheid genomen van haar gestorven familie. “Mijn Amit, mijn kleine broertje, mijn geliefde Tal-Tal en onze Tomi-Tom. Er zijn geen woorden om te beschrijven hoeveel we jullie zullen missen. Toen jullie bij ons kwamen wonen in Pavia (het gezin verhuisde zes jaar geleden van Israël naar Italië, waar de papa van Eitan geneeskunde studeerde, red.) was Eitan nog maar een maand oud en mijn meisjes twee en achttien maanden. Voor het eerst in jaren hadden we een familie in Italië. We zagen onze kinderen samen opgroeien, we hebben samen voor hen gezorgd, we zagen de liefde tussen de broers ontstaan. We wisten dat we er altijd voor elkaar zouden zijn.”