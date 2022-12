Eindrapport: Trump speelde centrale rol bij bestorming Capitool

Ontplof­fing in Russische gaspijp­lijn die ook gas vervoert naar Europa: drie doden, beelden tonen hoge vlammen

In een Russische gaspijpleiding, die gas voert naar Oekraïne en vervolgens naar Europa, is een ontploffing gemeld. Dat laat de plaatselijke gouverneur weten, berichten Russische media. Het is nog niet duidelijk of de toevoer van gas getroffen is door de ontploffing. Verschillende beelden van het incident tonen metershoge vlammen. Via “parallelle leidingen” blijft het Russisch gas wel stromen, meldt de lokale tak van aardgasbedrijf Gazprom.

