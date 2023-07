Eindhovense studenten presenteren elektrische auto die zo snel laadt als een tankbeurt: “Hier zit toekomst in”

Met een dynamisch team van ongeveer 30 studenten begonnen ze in september 2022 aan het project. Ze vertegenwoordigen een breed scala aan studierichtingen, maar hadden allemaal hetzelfde doel: de laadtijd van elektrische auto’s drastisch verkorten. Teammanager Julia Niemeijer is enthousiast over de samenwerking: “Dankzij onze verschillende achtergronden, zoals elektromechanica en technische bedrijfskunde, werken we uitstekend samen.”

Vol trots presenteerde de groep gisteren hun revolutionaire creatie aan een publiek van ongeveer 560 mensen in Veghel. “De reacties waren ronduit verbluffend”, vertelt Niemeijer. “We zijn zeker niet de enigen die hopen dat er later veel van dit soort auto’s rondrijden.”

Opladen in recordtijd

De laadtijd van deze auto is opvallend kort in vergelijking met andere elektrische auto’s op de markt, die gemiddeld 20 tot 25 minuten nodig hebben om op te laden. “We wilden een auto creëren die net zo snel laadt als het tanken van brandstof”, verklaart Niemeijer. “Dit is dé oplossing voor mensen die niet uren bij een laadpaal willen staan.”

Een van de belangrijkste aspecten waar het team zich op heeft gericht, is het koelen van de batterijen tijdens het opladen. Oververhitting kan namelijk een groot probleem zijn bij snel laden. Ze hebben daarom elke batterijcel afzonderlijk gekoeld, wat resulteert in een efficiëntere warmteafvoer en daardoor veel sneller opladen mogelijk maakt.

Om dit te bereiken, hebben de studenten een geavanceerd koelsysteem ontwikkeld waarbij koelvloeistof door de batterijcellen stroomt. Het individueel koelen van de cellen is nog niet gebruikelijk in de industrie, dus moesten de studenten dit zelf ontwikkelen. “Het was een uitdaging vanwege de beperkte ruimte tussen de cellen, maar we zijn erg blij dat we een methode hebben gevonden die dit mogelijk maakt”, aldus Niemeijer.

Weg naar toekomst

Het is moeilijk te voorspellen wanneer deze technologie in reguliere auto’s kan worden toegepast. “Ik hoop dat het snel zal gebeuren, maar we zijn afhankelijk van externe partijen voor de productie van de batterijcellen. Wij ontwerpen de batterijpakketten eromheen", merkt Niemeijer op. Ze benadrukt ook dat Nederland en België hun infrastructuur moeten aanpassen. “We hopen bedrijven te inspireren en aan te moedigen om te innoveren.”

Het studententeam heeft de nieuwe technologie geïmplementeerd in een LMP3-raceauto en zal deze het komende jaar uitgebreid testen op het circuit. Hun ultieme doel is om de technologie te presenteren tijdens de beroemde 24 uur van Le Mans-race in Frankrijk, waar de batterijpakketten onder zware omstandigheden zullen worden getest.