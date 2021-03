Eindelijk: weer dansen, juichen en flirten. Nederland test groot dance-event

“Dit is een historisch moment”, luidde het zaterdagavond bij de organisatie van ‘Back To Live’, een groot experiment om te kijken hoe goed we een groot evenement kunnen verteren in coronatijden. Op de resultaten van het experiment is het nog even wachten, maar de organisatoren zijn alvast optimistisch: “We kunnen nu laten zien dat wij evenementen op een hele veilige manier kunnen organiseren”, legt organisator Ruben Brouwer uit. “Van deze proefevenementen leren we heel veel, maar het is nog belangrijker dat we meteen doorgaan.”