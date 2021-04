Eindelijk Europees akkoord over regels voor opsporing online kindermisbruik

Strengste lockdown tot nu toe in Turkije, maar vooral alcoholver­bod lokt furieuze reacties uit: “Kom niet aan mijn alcohol”

10:29 In Turkije is de strengste lockdown tot nu toe in de coronacrisis begonnen. In de strijd tegen het virus gaat het hele land 2,5 week vrijwel helemaal op slot. Veel kritiek is er echter op het besluit om de verkoop van alcohol te verbieden. Ze zien de vrome hand van Erdogan achter het verbod en vermoeden een religieus motief. Nog voor de maatregel inging, zijn Turken massaal drank gaan inslaan.