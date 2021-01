Einde voor de muur en terug naar klimaatakkoord: Biden zet meteen 17 stappen om beleid van Trump terug te draaien

Om de verspreiding van het virus, dat 400.000 mensen in het land heeft gedood, te beperken, zal de president ook een decreet ondertekenen om het dragen van een mondmasker in federale gebouwen of voor federale agenten te verplichten. Om de impact van de coronacrisis te verzachten voor mensen die hun inkomen verloren hebben, wordt ook het moratorium op huisuitzettingen verlengd.

De Democraat, die van de strijd tegen de opwarming van de aarde een prioriteit van zijn mandaat heeft gemaakt, zal woensdag een brief naar de VN sturen. Daardoor kunnen de VS binnen een maand opnieuw toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs. Verder zal hij de milieunormen aanscherpen in de VS en de vergunning voor de controversiële Keystone XL-pijplijn, tussen de VS en Canada, annuleren.

Vanuit het Oval Office zal Biden ook een omstreden besluit van zijn voorganger annuleren dat onderdanen van moslimlanden de toegang tot de Verenigde Staten weigerde. Deze maatregel was "geworteld in xenofobie en religieuze vijandigheid", aldus Jake Sullivan, de toekomstige nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis.

Volledig scherm Donald Trump voor een prototype van de muur op de grens met Mexico. © REUTERS

De Democraat zal voorts bouwwerken voor een muur aan de grens met Mexico opschorten alsook de financiering ervan met het budget van het Pentagon. Ook wil Biden het "Dreamers"-programma in ere herstellen, waarbij mensen die als kind illegaal in de VS aankwamen in het land kunnen blijven.

Het hervormingsproject focust ook op extra middelen om de bewaking en grenscontroles te versterken, en voorziet een steunplan voor El Salvador, Guatemala en Honduras, de landen van herkomst van de meeste migranten, van vier miljard dollar.

Voorts zal Biden ook de strijd tegen raciale ongelijkheden aanpakken. Zo gaat de nieuwe president een uitvoerend bevel ondertekenen om federale agentschappen te bevelen ongelijkheden in hun programma's en beleid te beoordelen en aan te pakken. Ook wordt de diversiteitstraining opnieuw ingevoerd. Trump had het alle rijksdiensten verboden om nog belastinggeld uit te geven aan trainingen over diversiteit, institutioneel racisme en 'wit privilege'.

