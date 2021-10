Einde van nationaal symbool in Italië: laatste vlucht voor Alitalia

Migranten­kamp ontmanteld in Noord-Fran­se Gran­de-Syn­the

13 oktober De ordediensten hebben vandaag een kamp van verscheidene honderden migranten ontmanteld in Grande-Synthe, in het noorden van Frankrijk. Dat is vernomen van hulpverenigingen en de prefectuur, die daarmee berichtgeving in La Voix du Nord bevestigden.