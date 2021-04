Einde van een tijdperk: Raúl Castro bevestigt aftreden als leider Communistische Partij van Cuba

Video van politie­agent die 13-jarige jongen doodschiet in Chicago schokt VS

6:59 In Chicago hebben de autoriteiten donderdag bodycambeelden openbaar gemaakt waarop te zien is hoe een agent het vuur opent op de dertienjarige Adam Toledo die eind vorige maand werd doodgeschoten in de Amerikaanse stad. Betogers trokken donderdagavond door de straten, maar er brak geen geweld uit.