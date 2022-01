Einde van de rit: cruise nu helemaal stopgezet na corona-uitbraak onder bemanning, bijna 3.000 passagiers moeten naar huis

Vanuit Lissabon zou de reis normaal gezien naar de Canarische Eilanden gaan, maar nu wacht de ongeveer 3.000 passagiers de vlucht naar huis.

De uitbraak werd eerder geconstateerd onder medewerkers van het cruiseschip. Het gaat volgens persbureau DPA om 52 besmettingen op 1.353 bemanningsleden. Het is onbekend wanneer ze besmet zijn geraakt. Voorafgaand en tijdens de cruise moesten alle opvarenden getest worden en gevaccineerd zijn. De zieke crewleden zijn ondergebracht in hotels in Lissabon en zitten daar in isolatie. Ze hebben volgens de Duitse rederij Aida Cruises lichte klachten. Onder de passagiers werden voorlopig geen besmettingen vastgesteld.

Geen vuurwerkshow

De Aida Nova zou met oudejaar normaal gezien in Madeira aangemeerd liggen. De passagiers zouden daar de spectaculaire vuurwerkshow in de haven van Funchal bijwonen. Maar omdat bij een routinecontrole plots tientallen bemanningsleden besmet bleken, bleef de cruise voorlopig in Lissabon, waar het schip ook de afgelopen dagen vastzat. Nu is duidelijk dat Lissabon ongepland ook de eindhalte wordt. De reis wordt volledig gecanceld.

“Door de huidige situatie kunnen we de reis met de Aida Nova naar de Canarische Eilanden niet verderzetten”, stelt de rederij zondag volgens Duitse media. Aida Cruises hoopt dat de passagiers begrip hebben voor de beslissing, die ‘gemaakt werd in het belang van de veiligheid en gezondheid van zowel crew als toeristen’. Volgens het bedrijf is maandag al een terugvlucht voor gasten uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland geregeld.

Vorige week was de Aida Nova nog in Rotterdam. Daar heeft het schip aan de Wihelminakade gelegen om brandstof te bunkeren en een nieuwe voorraad in de slaan. Volgens Cruise Port Rotterdam is er toen evenwel niemand van boord geweest vanwege de lockdown in Nederland, ook de bemanning niet. “De protocollen in de cruisewereld zijn ontzettend streng”, klinkt het nog bij Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam. Volgens hem was niks bekend over besmettingen toen het schip de Nederlandse stad aandeed.

Volledig scherm Een van de cruiseschepen van rederij Aida aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Foto ter illustratie. © Roel Dijkstra