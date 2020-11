Eind volgende week geen nertsen meer in Nederland

Vanaf eind volgende week zullen er in principe geen nertsen meer in Nederland zijn. Dat heeft minister van Landbouw Carola Schouten meegedeeld. Ook in Nederland werden verschillende coronabesmettingen bij nertsen vastgesteld. Daarop beslisten onze noorderburen alle activiteiten van nertsenkwekerijen versneld te stoppen.

Er werd ingezet op een stop in het voorjaar van 2021. Maar nu al zijn er nog maar op vier Nederlandse bedrijven nertsen aanwezig. De verwachting is dat deze dieren uiterlijk eind volgende week worden afgemaakt om hun vacht, verklaarde de Landbouwminister maandag.

Coronavirus

Het verbod op het fokken van nertsen werd in Nederland met verschillende jaren vervroegd omdat de dieren besmet kunnen worden met het coronavirus. De angst is dat het virus onder nertsen blijft bestaan, ook als er voor mensen bijvoorbeeld een vaccin is gevonden. In Denemarken is het virus ook in nertsen gemuteerd naar een andere vorm, waar een vaccin minder vat op lijkt te hebben.

Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenkwekerijen is intussen al geruimd, omdat het coronavirus op die bedrijven werd aangetroffen. De pelsperiode loopt bijna af, dus ook de nertsen op gezonde bedrijven zijn inmiddels vrijwel allemaal gedood.

Vlaanderen

Hoe zit het in Vlaanderen? Meerderheidspartij CD&V en oppositiepartij Groen drongen er vorige week nog bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op aan ook de nertsenkwekerijen in Vlaanderen versneld stop te zetten.

Volgens minister Weyts is er nog geen coronabesmetting vastgesteld bij dieren in Vlaanderen, maar hij roept de resterende kwekerijen wel op in te gaan op het “genereuze Vlaamse compensatiesysteem”. Vlaanderen wil vooralsnog de resterende kwekerijen tegen uiterlijk 1 december 2023 sluiten. Om kwekerijen aan te moedigen sneller te stoppen is een compensatieregeling voorzien waarbij men 10 procent verliest per jaar dat men wacht om te stoppen.

Volledig scherm Een nertsenfokkerij in het Nederlandse Deurne wordt geruimd. Archiefbeeld van juni. © ANP

Volgens Weyts heeft de helft van de 17 kwekerijen al aangegeven te stoppen. De resterende bedrijven treden volgens Weyts ook voor een stuk in de “onzekerheid”. Want bij een verplichte ruiming (bv. bij een corona-uitbraak) is er geen federale compensatieregeling voorzien. “Men kan dus kiezen voor de genereuze compensatie in Vlaanderen of men kan kiezen voor onzekerheid.”

Toch vinden coalitiepartner CD&V en oppositiepartij Groen dat Weyts gezien de coronarisico’s beter kiest voor een versnelde stopzetting, zoals in Nederland. “Maak een pact met de sector en de federale overheid en ga voor een versnelde stopzetting”, aldus CD&V-parlementslid Dochy. Ook Groen-parlementslid Almaci drong aan op dat scenario, niet alleen omwille van de volksgezondheid, maar ook omwille van het dierenwelzijn. “We mogen die risico’s nu niet lopen”, aldus Almaci.