Eilandengroep Nieuw-Caledonië stemt opnieuw tegen onafhankelijkheid

Nieuw-Caledonië krijgt volgend jaar nieuw referendum over onafhanke­lijk­heid

In Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, zal volgend jaar een nieuw referendum over onafhankelijkheid worden gehouden. Dat is aangekondigd door de Franse premier Edouard Philippe. Het referendum zal plaatsvinden op 30 augustus of 6 september 2020.

11 oktober