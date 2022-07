Eilanden Stille Oceaan roepen op tot "dringende en onmiddellijke" actie rond het klimaat

Bron van dodelijke ‘Blob’ ontdekt: gigantisch warmtebad verantwoor­de­lijk voor mariene hittegol­ven

Onderzoekers hebben eindelijk ontdekt waar de “Blob” of “Klodder” - een onderwaterhittegolf in de Stille Oceaan - vandaan komt. Deze klodder was al enkele keren verantwoordelijk voor de massale sterfte van vissen en andere zeedieren. In het vaktijdschrift ‘Communications Earth and Environment’ omschrijven wetenschappers een ‘warmtebad' in het noordoosten van de Stille Oceaan, dat vermoedelijk voor nog meer mariene hittegolven zal zorgen.

