“Eigenlijk bouwt hij leger van kindsoldaten”: Kadyrov stuurt jongeren uit Oekraïense bezette regio’s naar trainingskampen in Tsjetsjenië

Poetin is controle over de communica­tie aan het verliezen, menen militaire experten

Sinds het begin van de invasie probeerde Poetin in het openbaar zo min mogelijk over zijn “speciale militaire operatie” in Oekraïne te praten. Hij wilde de oorlog niet de Russische maatschappij laten binnendringen. Maar de huidige situatie dwingt de Russische president nu om zijn strategie te wijzigen. Volgens experten van het gerenommeerde ‘Institute for the Study of War’ (ISW) verliest hij langzaam maar zeker de controle over de communicatie.

7 december