Eigenaars Londense luxeflats winnen privacyzaak voor hoogste gerechtshof: “Honderdduizenden bezoekers van Tate Modern kijken binnen bij ons”

De eigenaars van vier luxeflats in Londen - waar je al snel meer dan 2 miljoen euro voor moet neertellen - voelen zich bespied door de “honderdduizenden” museumbezoekers op het uitkijkplatform van het beroemde Tate Modern. Het Britse opperste gerechtshof geeft ze nu in beroep gelijk en verwijst de zaak terug naar het Hooggerechtshof.

Ook Londen blijkt, net als Oostende, inwoners te hebben die niet gelukkig zijn met hun buren omdat die voor overlast zouden zorgen. Het gaat in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk om bewoners van het Neo Bankside-gebouw op de zuidelijke over van de Theems, dat op nog geen 35 meter van het beroemde museum Tate Modern ligt. Vijf eigenaars van vier flats - Giles Fearn, Gerald Kraftman, Lindsay Urqygart, en Ian en Helen McFadyen - zijn al bijna zes jaar verwikkeld in een juridisch gevecht. Ze vinden de inkijk in hun appartementen een “hardnekkige” inbreuk op hun privacy en eisen dat het museum bepaalde delen van het terras zou “afzetten” zodat de bezoekers niet meer kunnen binnenkijken.

Voor het Hooggerechtshof én voor het Hof van Beroep verloren de bewoners hun rechtszaak. Maar de Supreme Court, de hoogste rechtbank van het Verenigd Koninkrijk, verbrak gisteren dat verdict met een drie-tegen-twee meerderheid. Ook de lagere rechtbanken hadden volgens George Leggatt, een van de rechters van het Supreme Court, al vastgesteld dat de appartementen met ramen van vloer tot plafond “gedurende een groot deel van de dag, elke dag van de week in het zicht lagen van het uitkijkplatform van de Tate”. “Je kan je makkelijk voorstellen hoe beklemmend het leven in dergelijke omstandigheden voor elk normaal mens zou aanvoelen - net alsof je in een dierentuin te kijk wordt gezet”.

Volgens rechter Leggatt is het uitkijkplatform van Tate Modern geen “normaal” gebruik van de grond van het museum en hoort het dus niet noodzakelijk bij de functie van een kunstmuseum. Hij oordeelde dat je wettelijk kan spreken van “overlast” voor de eigenaars van de luxeappartementen, onder meer door museumbezoekers die vanop het terras van het uitzicht genieten en foto’s nemen. Leggatt voegde er nog aan toe dat de vijf bewoners hun flat hadden gekocht in 2013 en 2014, terwijl de Blavatnik-vleugel van het Tate Modern, waar het gecontesteerde terras zich bevindt, pas in 2016 opende. Eerder werd al wel voor de rechtbank geponeerd dat de projectontwikkelaars van de flats wisten dat Tate Modern het uitkijkplatform zou bouwen, maar “de gevolgen niet voorzagen”. Volgens rechter Leggatt was dat niet relevant voor de zaak in beroep.

De hele rechtszaak gaat nu terug naar het Hooggerechtshof, dat zich moet uitspreken over een oplossing voor de eigenaars van de appartementen. Volgens hun advocaten zijn ze bereid samen met Tate Modern naar een praktische oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden. Voor Leggatt bestaat die er alvast niet in dat de eigenaars een of andere bescherming zoals gordijnen voor hun ramen moeten plaatsen. Al vindt een andere rechter dan weer dat “eigenaars in dit deel van Londen tot op een belangrijke hoogte inkijk kunnen verwachten en dat het risico dat mensen door hun ramen kunnen loeren vanuit naburige eigendommen in dit gebied een onvermijdelijk deel van het samenleven is”. Daar klinkt het: “Het is een normale verwachting dat mensen gordijnen, jaloezieën of een andere afscherming gebruiken om de eventuele overlast te beperken”.