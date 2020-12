Eigenaars halen huis met nieuwe Banksy prompt uit de verkoop

Het huis in Bristol waar zopas een nieuwe muurschildering van Banksy op is aangetroffen, staat niet meer te koop. De woning is met het werk van de beroemde graffitikunstenaar op de muur dan ook mogelijk veel meer waard geworden.

De zoon van de eigenaar, Nicholas Makin, vertelde aan het Britse ITV News West dat de familie zich een week voor de eigendomsoverdracht aan de koper heeft teruggetrokken. Zijn moeder heeft ‘tijd nodig’ om na te denken wat ze nu met de woning wil doen, klinkt het.

Het werk van de mysterieuze artiest werd donderdagochtend in Bristol ontdekt op Vale Street, de steilste straat in Engeland. De afbeelding met de oudere niezende vrouw staat inmiddels bekend als ‘aachoo’, het Britse klankwoord voor ‘hatsjoe’.

Met het nieuwe kunstwerk op de muur zou het huis aanzienlijk in prijs kunnen stijgen. Volgens huizenwebsite Zoopla is de gemiddelde verkoopprijs in de bewuste straat 300.000 pond of omgerekend zo'n 325.000 euro. Het werk van Banksy is in het verleden voor miljoenen euro's verkocht.

Wie Banksy is, is nog altijd een raadsel. Wel is bekend dat hij afkomstig is uit Bristol. Hij staat bekend om zijn maatschappijkritische werk, dus gesuggereerd wordt dat dit werk naar het coronavirus verwijst.

Makin heeft intussen plexiglas over het kunstwerk geplaatst en gaat in gesprek met beveiligingsbedrijven over hoe hij het werk moet beschermen. De muurschildering trekt namelijk al veel bezoekers.

