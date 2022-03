Eigenaar The Moscow Times over het werken als journalist in Rusland: “Onze werknemers zijn in dagelijks gevaar”

Derk Sauer, de Nederlandse journalist en oprichter van de krant The Moscow Times, werkt opnieuw vanuit Amsterdam. Het is te gevaarlijk geworden om aan onafhankelijke journalistiek te doen in Rusland. “Zolang Poetin aan de macht is, kan ik niet terug naar Rusland”, vertelt hij in VTM NIEUWS. Toch zijn ongeveer vijftien journalisten van The Moscow Times in Rusland gebleven. “Zij overtreden elk moment de wet. Wij berichten over de oorlog, over de invasie en laten raketaanvallen zien. Dat is verboden in Rusland, je kan er vijftien jaar gevangenisstraf voor krijgen. Onze journalisten zijn er in dagelijks gevaar.”