Eigenaar Suezkanaal wil deel van waterweg verbreden na Ever Given-opstropping

Egypte laat twee bemannings­le­den container­schip Ever Given naar huis vertrekken

15 april De Egyptische autoriteiten staan twee bemanningsleden van het containerschip Ever Given, dat in maart vastliep in het Suezkanaal, toe naar huis te vertrekken. Ondertussen gaan de onderhandelingen door met de eigenaars van het vaartuig over een schadevergoeding. Dat meldde de chef van de waterwegen donderdag.