Eigenaar rekent op minstens 11 miljoen voor "enige portret van Shakespeare bij leven" dat hij zelf ooit voor 450 euro kocht

Lange tijd werden slechts twee portretten van Shakespeare als authentiek erkend en die zijn allebei geschilderd na zijn dood. Nu duikt er een portret van de Britse schrijver en dichter op dat dateert van 1608. Dat is nog tijdens het leven van Shakespeares, die werd geboren in 1564 en overleed in 1616. Volgens sommigen is het zelfs het enige schilderij met de beeltenis van Shakespeare dat nog tijdens diens leven werd gemaakt.

In 1975 werd het schilderij geveild door Christie’s. Tot dan hing het in Swinton House in Masham in North Yorkshire. In de veilingcatalogus werd het omschreven als “portret van een heer, 44 jaar oud, Shakespeare naar verluidt”, geschilderd door de Nederlandse kunstenaar Paul van Somer.

De eigenaar vroeg kunstexpert Duncan Phillips om het werk, dat getekend was met het monogram van de Engelse schilder Robert Peake, te onderzoeken. Phillips beweert dat hij er “95 procent zeker van” is dat het portret het “vergeten gezicht van Shakespeare” kan zijn “dat al eeuwen wacht op herontdekking”. Hij baseert zich onder meer op de leeftijd die op het schilderij is vermeld. Dat is 44 jaar, de leeftijd die Shakespeare had in 1608. Peake zou het portret in opdracht hebben gemaakt. Hij kreeg regelmatig zo’n opdracht van hooggeplaatsten.

Gerenommeerd Shakespeare-expert Michael Dobson doet die conclusie dan weer af als “wishful thinking”. Volgens hem lijkt het schilderij niet op de andere erkende portretten van Shakespeare: de beeltenis in de Holy Trinity Church in Stratford-upon-Avon en de gravure van Martin Droeshout op de titelpagina van de First Folio van toneelstukken uit 1923. Dobson zegt dat het werk ook “niet gelabeld is als een portret van Shakespeare”, terwijl “die zeker zou hebben aangedrongen op zijn wapen in een hoek van het doek”.