Egyptische TikTokster krijgt celstraf van 3 jaar voor mensenhandel

Escorte (27) mag op TikTok voorlopig geen vragen over seks meer beantwoor­den: “Niet iedereen begrijpt wat ik doe”

Jong en vragen over seks? Dan moet je bij escorte Mel (27) zijn. Op haar TikTok-account geeft de Herentalse sekstips aan de jeugd. “Ooit zei ik in een video ‘zonder hoes niet in de poes’, nu gaat dat rond op de middelbare school. Dat is toch belangrijk?” Daarnaast wil ze haar publiek tonen dat sekswerkers ook gewone mensen zijn. “We zijn geen marginalen die hun lichaam verkopen.”

12 april