Egyptische president Sissi belooft aangepast materiaal na incident Suezkanaal

Suezkanaal eindelijk weer open, maar de gevolgen voor de scheep­vaart zullen nog maanden voelbaar zijn

6:32 Op het Suezkanaal is de scheepvaart maandagnamiddag kunnen hervatten, nadat het vastgelopen containerschip ‘Ever Given’ vlotgetrokken was. Maar het zal nog enkele dagen duren vooraleer de file van honderden vaartuigen weggewerkt is. En wellicht zelfs maanden vooraleer de wereldwijde scheepvaart — die ook al te lijden had onder de coronacrisis — de verstoring weer te boven zal zijn.