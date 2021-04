Egyptische archeologen leggen 3.400 jaar oude ‘Verloren Gouden Stad’ bloot: “Een van belangrijkste vondsten sinds graf Toetanchamon”

Vietnamese tiener die sleutelrol speelde bij vrachtwa­gen­dra­ma in Essex mag van rechtbank worden uitgele­verd aan België

8 april Een Vietnamese tiener die ervan beschuldigd wordt een sleutelrol gespeeld te hebben in het drama waarbij 39 landgenoten omkwamen in een koelwagen in het Britse Essex mag worden uitgeleverd aan België. De jongeman, Ngo Sy Tai, ook bekend als Hung Sy Truong, zou het safe house in Anderlecht hebben gerund, waar een deel van de vluchtelingen een tijdlang verbleef. Eenmaal de jongeman aan België is uitgeleverd en ondervraagd is, kan het Belgische onderzoek afgesloten worden en het dossier hier voor de rechtbank gebracht worden, zo meldt het federaal parket.