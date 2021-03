Egyptisch-Duitse spion die voor Merkel werkte krijgt voorwaardelijke celstraf

De 66-jarige man, Amin K., werkte op de bezoekersdienst van het Duitse Federale Perscentrum, dat onder meer was belast met de communicatie over de activiteiten van de kanselarij. Hij heeft bekend dat hij sinds juli 2010 algemene opmerkingen over de wijze waarop de Duitse media omgingen met de binnenlandse en de internationale politiek in verband met Egypte doorstuurde naar de Egyptische inlichtingendienst. Hij zou hen ook op de hoogte brengen van dagelijkse gebeurtenissen in Duitsland, zoals huiszoekingen in 2018 in een moskee waarvan de imam banden had met Egypte.



Zijn voormalige chef bij het perscentrum benadrukte dat de man in de uitoefening van zijn functie nooit toegang had tot gevoelige informatie.

Lees ook Spionageproces tegen Egyptisch-Duitse persmedewerker Merkel gaat van start in Berlijn

Amin K. probeerde een vertaler in de Bundestag, het lagerhuis van het Duitse parlement, ervan te overtuigen om vertrouwelijke informatie te overhandigen, maar zonder succes. Hij gaf ook de namen van vijf in Syrië geboren collega's in het perscentrum door. Hij hoopte daardoor om een speciale behandeling te krijgen van de Egyptische autoriteiten. Zo zou zijn moeder in Egypte een pensioen hebben ontvangen door zijn invloed.

Volgens een rapport van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst zijn zowel de Egyptische buitenlandse als binnenlandse inlichtingendiensten actief in Duitsland. Hun doel is informatie te verzamelen over tegenstanders van het Egyptische regime van president Abdel Fattah al-Sissi die in Duitsland wonen. In het bijzonder worden sympathisanten van het Moslimbroederschap, dat sinds 2013 in Egypte verboden is, geviseerd.