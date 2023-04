"Egypte wilde in het geheim 40.000 raketten leveren aan Rusland", blijkt uit gelekte documenten

VS hebben "geen idee" of lek geheime documenten onder controle is

Het leveren van wapens aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne zou een potentieel explosieve zet zijn voor Egypte, een land dat, ondanks de steeds nauwere banden met Moskou, in principe trouw wil blijven aan zijn Amerikaans partnerschap. De Verenigde Staten schenken het land al tientallen jaren meer dan 1 miljard dollar (omgerekend ongeveer 920 miljoen euro) per jaar aan veiligheidssteun. Hoe het zit met de eventuele productie en levering, is onduidelijk. “We zijn niet op de hoogte van enige uitvoering van dat plan”, zo vertrouwde een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris toe aan ‘The Washington Post’.

Als het waar is dat Sisi heimelijk raketten voor Rusland bouwt die in Oekraïne kunnen worden ingezet, dan moeten we ons ernstig beraden over de status van onze relatie

De onthullingen in het document, indien ze kloppen, doen de vraag rijzen of de Verenigde Staten “Egypte moeten blijven verdedigen en steunen”, klinkt het. “Egypte is een van onze oudste bondgenoten in het Midden-Oosten”, aldus de Amerikaanse senator Chris Murphy, die lid is van de Democratische partij. “Als het waar is dat Sisi heimelijk raketten voor Rusland bouwt die in Oekraïne kunnen worden ingezet, dan moeten we ons ernstig beraden over de status van onze relatie.”