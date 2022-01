Egypte velt doodvonnissen tegen moslimbroeders

Al-Sisi kwam aan de macht, nadat het leger in 2013 na massale protesten de democratisch gekozen president Mohamed Mursi had afgezet. Mursi was voortgekomen uit de Moslimbroederschap.

De grootmoefti, de hoogste religieuze autoriteit in Egypte, moet de vonnissen goedkeuren alvorens ze worden uitgevoerd. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelde vorig jaar dat Egypte in 2020 de doodstraf 107 keer had uitgevoerd. Dat was drie keer meer dan in 2019. Egypte behoort daarmee tot de top drie van de wereld, aldus Amnesty. Alleen in China en Iran werden meer mensen geëxecuteerd.