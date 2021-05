Egypte koopt 30 gevechtsvliegtuigen van Frankrijk

“In ruil voor gevechts­vlieg­tuig schold Frankrijk miljoenen­schuld van Indiaas bedrijf kwijt”

13 april Frankrijk schold in 2015 een miljoenenschuld van een Indiase zakenman kwijt, terwijl India met Frankrijk onderhandelde over een groot order voor het gevechtsvliegtuig Rafale. Dat schrijft de Franse krant Le Monde. De zakenman had banden met de Indiase premier Narendra Modi. Huidig Frans president Emmanuel Macron was op dat moment minister van Economie en dus betrokken partij.