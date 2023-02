Egypte bemiddelt in conflict tussen Israël en Palestijnen om escalatie te voorkomen

KIJK. Zelensky neemt Italiaanse premier Meloni apart nadat ze zich ‘genegeerd’ voelt door Macron en Scholz

De Oekraïense president Volodimir Zelensky heeft in de marge van de Europese top een onderhoud onder vier ogen gehad met de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Zij had zich eerder vandaag kwaadgemaakt over het feit dat ze woensdag niet was uitgenodigd door de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz voor een dinner met Zelensky.

9 februari