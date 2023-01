Efteling valt 1,5 uur helemaal stil door enorme stroomstoring

Door een enorme stroomstoring in Tilburg en omgeving zaten dinsdagmiddag ruim 38.000 gebruikers in de regio een tijdlang zonder elektriciteit. Opvallend: door de panne zat ook de hele Efteling zonder stroom. Verschillende bezoekers moesten uit attracties geëvacueerd worden. Even voor 16 uur kon de storing verholpen worden, meldt netbeheerder Enexis. Een woordvoerder van de Efteling zegt dat “de meeste attracties binnen nu en korte tijd” weer gaan draaien. Niemand heeft ondersteboven vastgezeten, aldus nog het pretpark.

De stroom viel rond 14.25 uur uit in en vooral rond Tilburg, waardoor tienduizenden Nederlandse huishoudens en bedrijven geen elektriciteit konden gebruiken. Naast een deel van de stad zaten hele dorpen zonder stroom. Het ging om Haaren, Moergestel, Berkel-Enschot, Oisterwijk, Kaatsheuvel, Biezenmortel, Helvoirt, Cromvoirt, De Moer, Dongen, Haghorst, Heukelom, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oost- West en Middelbeers, Sprang-Capelle, Udenhout en Vught.

Efteling valt stil

Ook het bekende pretpark de Efteling in Kaatsheuvel, nabij Tilburg, was getroffen. Alle attracties van de Efteling waren buiten gebruik. Volgens een woordvoerder van het attractiepark konden veel attracties “gewoon het ritje afmaken”, maar moesten sommige mensen uit attracties geëvacueerd worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op Twitter was te zien hoe onder meer de vliegende fakir in het Sprookjesbos midden in de lucht stil hing en hoe pretparkgangers uit de Python-achtbaan werden geholpen. De Efteling liet weten dat veel attracties op aggregaten draaien. Bij bijvoorbeeld de Monorail is dit niet het geval en moest de beveiliging dus eveneens mensen uit de karretjes halen. Op beelden op sociale media is ook te zien hoe de Gondoletta, de attractie met de bootjes, werd geëvacueerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Efteling bevestigde dat het park zonder stroom zat “door een regionale stroomstoring”. Bezoekers konden daardoor niet meer in attracties. Ook het contactcentrum van het sprookjespark was door de panne lastig te bereiken. “Houd Efteling-kanalen in de gaten voor updates”, klonk het op Twitter. Bezoekers in het park zelf konden met vragen terecht bij Efteling-medewerkers.

“Vervelend”

Nu de storing is verholpen, wordt de boel langzaam maar zeker weer opgestart. “Binnen nu en korte tijd” zullen “de meeste attracties” weer gaan draaien, aldus een woordvoerder. “Voor onze gasten was het vervelend”, zegt de woordvoerder, die benadrukt dat alles “snel en veilig” is gegaan. En ook: “Voor ons is het een procedure”. Een toch niet onbelangrijke meevaller: niemand heeft ondersteboven gehangen volgens de Efteling.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook op andere plekken nabij Tilburg stond het leven wel even helemaal stil: zo waren winkels en restaurants noodgedwongen dicht, moesten een aantal mensen uit liften geëvacueerd worden en was het chaos troef op onder meer de N65 van Oisterwijk naar Udenhout, omdat de verkeerslichten het daar niet meer deden. De politie riep mensen op om “stapvoets” kruispunten op te rijden. “Kijk goed wie er voorrang heeft en gun elkaar de ruimte,” klonk het. Agenten kwamen op meerdere plekken het verkeer regelen.

Kortsluiting

Enexis meldt intussen dat de storing werd veroorzaakt door kortsluiting. Met een reservetransformator en reservekabels heeft de netbeheerder een noodoplossing gevonden. Omdat deze handmatig moesten worden aangesloten, duurde de storing ongeveer anderhalf uur. “De oorzaak van de kortsluiting wordt verder onderzocht”, klinkt het nog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

OPROEP. Bent u Vlaming en bent u vandaag aanwezig in de Efteling? Zat u plots vast in een attractie en wil u graag getuigen? Contacteer onze redactie via 4040.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.