Efteling ‘teleurgesteld’ in gedrag van dansende gasten bij muziekact

Maastricht Maastricht was zondag even van iedereen, maar vooral van de Belgen: “Ben ik nu een crimineel omdat ik hier kom shoppen?”

6:21 “Kom een andere keer terug, het is te druk”, stuurde de burgemeester van Maastricht zondagmiddag uit. Code rood werd afgekondigd omdat er te veel Nederlanders, Duitsers, maar vooral héél veel Belgen rondliepen. In de ondergrondse parkeergarages waanden wij ons zelfs even in eigen land als we op de wit-rode nummerplaten moesten afgaan. “Ben ik nu een crimineel omdat ik hier kom winkelen? Dit is veiliger dan héél wat Belgen die thuis doodleuk vrienden uitnodigen”, reageren twee twintigers uit Zutendaal op wandel door de stad.