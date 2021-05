Efteling opent morgen opnieuw de deuren: “Belgen zijn zeker welkom”

Kort lontje en geobse­deerd door details: zo is het leven in het Witte Huis onder president Biden

16 mei Hij ziet eruit als een vriendelijke grootvader, gedecideerd en met een immer brede smile. Maar achter de schermen zou de Amerikaanse president Joe Biden (78) ook een heel andere kant hebben. Dat ontdekte de krant The New York Times, die met tientallen huidige en voormalige medewerkers sprak. Zij omschrijven Biden als iemand die geobsedeerd is door details, waardoor beslissingen soms erg lang op zich laten wachten. En een man met een kort lontje.