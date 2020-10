Efteling-attractie Polka Marina wordt na 36 jaar afgebroken

INTERVIEW. Efteling stelt uitbrei­ding van park uit: “Het geld is op”

19 september De Efteling wil en moet uitbreiden om mee te kunnen blijven doen met de grootste attractieparken in Europa. En dat betekent nieuwe attracties voor de verwachtte zeven miljoen bezoekers in 2030. Al is dat buiten het coronavirus gerekend. Het park is vandaag de dag al blij dat ze gasten mag ontvangen. De Efteling draait een miljoenenverlies. “Nu uitbreiden voelt niet goed.” Directeur Fons Jurgens legt de kaarten op tafel in een exclusief interview met de Nederlandse krant AD.