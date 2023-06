Eeuwenoude stenen in Frankrijk vernietigd om plaats te maken voor doe-het-zelf-winkel

In de buurt van een beroemde archeologische vindplaats in het noordwesten van Frankrijk zijn ongeveer veertig staande stenen vernietigd om de bouw van een doe-het-zelf-winkel te faciliteren. De stenen zouden zo’n 7000 jaar geleden door prehistorische mensen zijn opgesteld.

Het gaat over een gebied in Carnac, in het Franse Bretagne, dat bekendstaat om de vele velden vol staande stenen uit de Neolitische tijd, ook wel ‘menhir’ genoemd. In dit geval gaat het om een veertigtal stenen van 50 tot 100 centimeter hoog, zo’n 3 kilometer verwijderd van een beschermde toeristische trekpleister.

“De site is vernietigd”, vertelde plaatselijke archeoloog Christian Obeltz woensdag aan AFP. Hij gelooft dat 39 menhirs verloren zijn gegaan en schat hun leeftijd op ongeveer 7000 jaar op basis van koolstofdatering op stenen in de buurt in 2010.

Volgens de wet

Vorig jaar in augustus verschafte het gebied een bouwvergunning, waardoor nu gebouwd wordt aan een nieuwe vestiging van doe-het-zelfketen Mr. Bricolage. De burgemeester van Carnac Olivier Lepick legde uit aan ‘AFP’ dat hij “de wet had gevolgd” bij deze beslissing en wees op de “lage archeologische waarde” van de menhirs die gevonden werden tijdens de voorbereiding van het bouwproces. Het land ligt ook niet in een beschermd gebied en is bestemd voor commercieel gebruik, zei hij nog.

Ook volgens de regionale dienst voor culturele zaken (Drac) van Bretagne stelt dat er geen schade werd vastgesteld aan een site van archeologische waarde. Dat blijkt uit controles, klinkt het in een verklaring op woensdag.

Volledig scherm De site in Carnac voor en na. © Twitter - Philippe de Villiers / Twitter - Philippe de Villiers

Tekortkomingen

Toch vindt archeoloog Obeltz dat de lokale autoriteiten gefaald hebben in hun onderzoek. “Er zijn geen archeologische opgravingen gedaan om te weten te komen of de stenen menhirs waren of niet”, meent hij. “Of het nu klein is of niet, (de site) heeft een archeologische waarde”, vertelde Obeltz aan ‘BFMTV’.

Ook extreemrechtse politica Marine Le Pen uitte op Twitter haar ongenoegen: “We zijn getuige van een reeks tekortkomingen. De staat beschermt niet langer onze medeburgers of ons erfgoed. Verschrikkelijk.”

De Mr. Bricolage-groep laat horen dat ze de situatie “oprecht betreurt”, maar wees op de vergunningen die vorig jaar waren verleend voor de bouw van hun nieuwe winkel.