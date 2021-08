Eerste wisseling van de wacht Buckingham Palace sinds corona

Emotioneel weerzien bij terugkeer uit Afghanis­tan: “Het was een kwestie van leven of dood, maar ik ben blij om mijn vrouw terug te zien.”

23 augustus Maandagochtend zijn er in Melsbroek twee vluchten geland met in totaal 226 geëvacueerden uit Afghanistan. Vrienden en familie konden hen opwachten aan de militaire kazerne in Peutie, en dat was vaak heel emotioneel: “Het was een kwestie van leven of dood, maar ik ben blij om mijn vrouw terug te zien.”