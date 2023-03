Eerste wet in Amerika moet gebruik sociale media door minderjarigen remmen

Opnieuw stakingen en protesten in Frankrijk: autoritei­ten melden 1,089 miljoen manifestan­ten

In Frankrijk werd vandaag opnieuw gestaakt en geprotesteerd tegen de omstreden pensioenhervorming. Ondanks een poging van president Emmanuel Macron om de onvrede te bedaren, zijn in verschillende steden opnieuw duizenden mensen op straat gekomen. Volgens de autoriteiten kwamen er 1,089 miljoen mensen op straat. De protesten in Parijs ontaardde eerder op de avond in geweld, meldt het Franse nieuwsagentschap AFP.