Eerste voorlopige studies zijn hoopvol en wijzen uit dat omikrongolf milder is, maar bezorgdheid is niet weg

De omikronvariant lijkt een milder verloop te kennen, zo blijkt uit voorlopige studies gepubliceerd in Schotland en Zuid-Afrika. Het zijn resultaten die hoopvol stemmen, al gaat het om eerder kleinschalige onderzoeken, en zijn wetenschappers het onderling nog niet eens over hoe ziekmakend omikron nu werkelijk is.

De eerste resultaten suggereren dat minder mensen een behandeling in het ziekenhuis nodig hebben dan bij andere varianten het geval was. Het zou gaan over een reductie variërend van 30 tot 70 procent.

De Schotse onderzoekers hebben nauw opgevolgd hoeveel mensen omwille van omikron in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Wanneer men ervan zou uitgaan dat de omikronvariant zich hetzelfde zou gedragen als de deltavariant, dan zou men verwachten dat er nu al ongeveer 47 mensen in de Schotse ziekenhuizen zouden zijn opgenomen. Op dit moment zijn er dat nog maar 15.

De Schotse studie is echter gebaseerd op zeer weinig gevallen en bevat weinig 65-plussers - die het meeste risico lopen. Professor jim McMenamin van Public Health Scotland kwalificeert die eerste bevindingen als “goed nieuws”, maar waarschuwt dat het belangrijk is dat we niet op de zaken vooruitlopen.

Ook professor Mark Woolhouse van de Universiteit van Edinburgh blijft voorzichtig. “Een individuele infectie kan voor de overgrote meerderheid van de mensen relatief mild zijn, maar het gevaar dat al deze infecties tegelijk optreden en de gezondheidszorg ernstig onder druk zal zetten, blijft.”

Inmiddels wijst een andere studie in Zuid-Afrika er eveneens op dat omikron milder zou zijn. Het onderzoek toonde aan dat mensen 70 à 80 procent minder kans hebben op behandeling in het ziekenhuis, afhankelijk van of omikron wordt vergeleken met eerdere golven of andere varianten die momenteel circuleren.

“Onze gegevens suggereren echt een positief verhaal met een verminderde ernst in vergelijking met andere varianten”, stelt professor Cheryl Cohen van het Nationaal Instituut voor Overdraagbare Ziekten in Zuid-Afrika.

Professor Neil Ferguson van het Imperial College in Londen vindt het allemaal goed nieuws, “tot op zekere hoogte”.

Hij waarschuwt echter dat de resultaten nog niet van die aard zijn om “om de modellering drastisch te veranderen” en de enorme snelheid waarmee omikron zich verspreidt, betekent dat “het potentieel nog steeds aanwezig is om zo veel ziekenhuisopnames te krijgen dat de gezondheidszorg onder de druk zal kraken”.

Maar ook over die opmerkelijk groeisnelheid van het aantal besmettingen omwille van omikron zijn er misschien al hoopvolle signalen. Biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) merkt op Twitter op dat de groeisnelheid van de omikronvariant ten opzichte van de deltavariant de afgelopen dagen lijkt te zijn afgenomen in Engeland, Schotland, Denemarken en ons land. Het blijft nog afwachten in welke mate die trend zich doorzet.

