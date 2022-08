Eerste VN-schip met graan voor Afrika is vertrokken, zegt Oekraïne

Supermarkt tot 12% duurder, en da’s nog maar het begin: “Als we alles verrekenen, gaan prijzen maal twee”

Je winkelkar vullen in de supermarkt wordt steeds duurder. Uit cijfers blijkt dat de prijzen in Belgische supermarkten met minimaal 4% stijgen, met uitschieters van 11,1% (bij discounter Aldi nota bene) en 11,9% (Carrefour Hypermarkt). En dat blijkt helaas nog maar het begin te zijn: “Als we alle negatieve effecten van de voedingssector willen compenseren, zou alle voeding moeten verdubbelen in prijs.”

