Eerste vliegtuigen van EU-luchtbrug naar Syrië geland in Damascus

De vluchten die in Damascus geland zijn, zijn niet de eerste Europese reactie op de ramp, maar wel de eerste vluchten die deel uitmaken van de humanitaire luchtbrug van de Europese Unie. Er zullen nog dergelijke vluchten volgen. Vanuit kampen van de Europese Unie in Dubai en het Italiaanse Brindisi zullen ze hulp leveren aan de bevolking in de door de regering gecontroleerde gebieden, evenals in de door de regering niet gecontroleerde gebieden. Langs de luchtbrug zal 420 ton aan hulpgoederen geleverd worden: 225 ton, ter waarde van 1,1 miljoen euro, is afkomstig uit Europese humanitaire voorraden.