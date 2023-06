Eerste verschijning minister Sjogjoe met Poetin na Wagner-opstand

Poetin bedankte de aanwezige ministers voor hun handelen zaterdag, dus niets duidt erop dat Sjojgoe binnenkort plaats moet maken. Het was het eerste publieke optreden van Sjojgoe sinds de opstand van Wagner. Gerasimov was niet aanwezig.

Poetin hield maandagavond ook nog een bijeenkomst met een aantal mensen van de veiligheidsdiensten en ministers, onder wie Defensieminister Sergej Sjojgoe. Hij was samen met legerbevelhebber Valeri Gerasimov de man op wie Prigozjin het zaterdag gemunt had.

In een interview met staatsomroep 'Russia Today' beloofde Lavrov dat "instructeurs" en "particuliere militaire aannemers" in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) en Mali zouden blijven. Dit zijn de twee landen in Sub-Sahara Afrika waar de meeste Wagnermilities actief zijn.

Er zijn nog veel vragen over het oproer, zoals wat er precies is afgesproken met de Wagnerbaas. Poetin noemde zijn acties zaterdag nog "verraad" en de Russische president zei eerder al eens dat verraad onvergeeflijk is.

Opvallend: de Russische president repte met geen woord over Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, die de muiterij leidde. Het is niet duidelijk waar die zich op dit moment bevindt.

Hij bedankte de Russen voor hun tolerantie, solidariteit en patriottisme van de afgelopen dagen. Volgens Poetin was de gewapende opstand sowieso neergeslagen, ook als de troepen verder waren opgerukt naar Moskou. Hij waarschuwde dat alle pogingen tot onrust of chantage in Rusland "gedoemd zijn te mislukken ". Volgens Poetin hadden Oekraïne en het Westen graag gezien dat de Russen elkaar zouden uitmoorden.

Aan de noordelijke kant van de Dnjepr, die door Oekraïne gecontroleerd wordt, gaan de ruimingsoperaties voort. Experten hebben in een gebied van in totaal meer dan zes vierkante kilometer naar mijnen gezocht. Ook de gasleidingen worden gecontroleerd, waterleidingen worden gedesinfecteerd en het water wordt weggepompt in gebouwen in de getroffen gebieden, meldt het lokale bestuur.

Ukrhydroenergo, het Oekraïense bedrijf dat de waterkrachtcentrales beheert, kondigde aan dat wanneer de regio volledig bevrijd is er snel tijdelijke damconstructies zullen worden opgezet. Verschillende regio's in het land zullen zo van water worden voorzien.

Tegelijkertijd is volgens Oekraïense reddingswerkers het Kakhovka-stuwmeer opgedroogd. Daardoor is de Dnjepr - de op twee na langste rivier van Europa - op sommige plaatsen stroomafwaarts van de verwoeste dam nog slechts een beek.

In de buurt van de regionale hoofdstad van Cherson stond het water in de rivier Dnjepr (Dnipro in het Oekraïens) op 33 centimeter, wat overeenkomt met het niveau van voor de vernietiging van de brug.

De dam, die zich bevindt in een gebied onder Russische controle in de Oekraïense regio Cherson, werd op 6 juni verwoest. Daardoor kwamen talloze gebieden onder water te staan.

Drie weken nadat de stuwdam Nova Kachovka in het zuiden van Oekraïne verwoest werd, is het waterniveau in de regio Cherson opnieuw normaal. Dat meldt het Oekraïense crisismanagementteam op Telegram.

Hoekstra is echter niet bang dat EU-landen minder wapentuig aan Oekraïne zullen leveren doordat ze minder uit het fonds kunnen terugvragen. "Daarvoor is het gewoon te klein. Dit is niet een reden om ervan af te zien." Hij wijst erop dat de gemiste vergoeding voor Nederland zo'n 25 miljoen zou kunnen bedragen "en dat staat natuurlijk niet in verhouding tot de miljarden die we doen".

De Nederlandse buitenlandminister Wopke Hoekstra noemt het oponthoud "meer dan ongelukkig. Dit moet en kan sneller." Hij vindt "alleen al vanwege het uitstralen van eenheid dat je dit soort dingen eigenlijk altijd voor elkaar moet krijgen". Bovendien: "het is niet heel groot geld, maar het is toch weer een extra half miljard" aan wapens voor Oekraïne.

Met de extra bijdrage van de EU-lidstaten is de EPF per saldo meer dan verdubbeld. Dat "verzekert de EU ervan dat zij concrete militaire hulp kan blijven leveren" aan landen als Moldavië, Georgië, Bosnië en Mozambique, zegt buitenlandchef Josep Borrell.

EU-landen kunnen leveringen van wapens aan Oekraïne bij dit fonds, de zogeheten Europese Vredesfaciliteit (EPF), declareren. Maar het dateert van voor de Russische inval in Oekraïne. Met ongeveer 5,7 miljard euro is het bij lange na niet berekend op de vele miljarden die het land nodig heeft. De verhoging met 2 miljard van afgelopen najaar gaat helemaal op aan de extra artilleriemunitie waar Oekraïne om zit te springen. En het fonds moest eigenlijk nog tot 2027 mee.

De EU-landen storten nog eens 3,5 miljard euro bij in een fonds waaruit onder meer wapens voor Oekraïne worden betaald. Dat is hard nodig, want de bodem is opnieuw in zicht. Maar ondertussen blijft Hongarije zich verzetten tegen het vrijmaken van extra geld uit dat fonds voor Oekraïne.

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij zijn mars op Moskou afbrak zaterdagavond. Hij deed dat via zijn Telegramkanaal, waar hij een boodschap postte van 11 minuten en 23 seconden lang. “Doel van de mars was de vernietiging van Wagner te voorkomen”, zegt hij daarin. Lees hier verder

Lavrov: "We onderzoeken of Westen betrokken was bij muiterij"

De inlichtingendiensten van Rusland onderzoeken of westerse instanties betrokken waren bij de muiterij van de Wagner Groep. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zei dat tijdens een tv-interview, zonder uit te wijden.

Lavrov zei dat Amerikaanse diplomaten de Russen zondag hadden verzekerd niets te maken te hebben met de muiterij. De Amerikaanse diplomaten zouden met name hun zorgen hebben uitgesproken over de veiligheid van het Russische nucleaire arsenaal. Ook benadrukten zij dat de muiterij een "interne Russische zaak" was.

Op de vraag of Rusland een aanslag wil plegen op de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja antwoordde Lavrov dat dat "nonsens" is. Donderdag beweerde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de Russen van plan waren een "terroristische aanslag" te plegen op de kerncentrale waarbij radioactieve straling vrij zou komen. Zelensky zei inlichtingen over de aanslag te hebben gedeeld met bondgenoten.