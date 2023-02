Eerste veiligheidsconferentie München na Russische inval begint

Update Turkse reddings­wer­kers halen na 260 uur 12-jarige jongen onder puin vandaan

Turkse reddingswerkers hebben in het aardbevingsgebied een 12-jarige jongen levend van onder het puin gehaald, zo meldt het Turkse nieuwsagentschap ‘Anadolu’ donderdagavond. De jongen zat 260 uur, of bijna elf dagen, vast onder een ingestort gebouw. De redding vond plaats in de provincie Hatay.