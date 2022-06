Eerste vaatje haring geveild voor recordbedrag, hoge dieselprijzen houden vissersschepen in haven Scheveningen op Vlaggetjesdag

Een van de onderdelen van Vlaggetjesdag is de vlootschouw, waarbij vissersschepen zichzelf laten zien. Vroeger verlieten ze daarvoor de haven van Scheveningen en voeren ze langs het strand. Dit jaar blijven ze aangemeerd in de haven. "Vanwege de hoge dieselprijzen. Die vallen niet terug te verdienen op de visafslag. Er is geen aanleiding om nu vrolijk in de rondte te varen alsof er niets aan de hand is. Vissers vinden het ongepast om een paar duizend liter dure diesel te verspillen door een rondje te varen terwijl een groot deel van de vloot binnen moet blijven omdat de visvangst niet rendabel is", zegt Gerbrand Voerman, voorzitter van de Nederlandse stichting die Vlaggetjesdag organiseert.