Eerste tweet viert vijftiende verjaardag

'Thuis'-ac­teur Peter Van de Velde zit niet meer op Twitter: "Ik moet soms tegen mezelf beschermd worden"

18 maart Zoek op Twitter niet langer naar Peter Van De Velde (54). De acteur, die in ‘Thuis’ een sluwe booswicht speelt en in ‘Fair Trade’ een rechtschapen politiechef, heeft zichzelf van het sociale medium verwijderd. Uit bescherming tegen zijn grote mond. In dit openhartige gesprek praat hij er zonder schroom over. Net als over het verlies van zijn vader dat hij nog geen plaats heeft kunnen geven: “Ik heb het moeilijk met loslaten.”