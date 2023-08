Eerste twee medebeklaagden van Trump presenteren zich bij autoriteiten in Georgia

update Biden belooft op Maui wederop­bouw na fatale branden

Joe Biden heeft bijna twee weken na de fatale branden op Maui beloofd het eiland weer op te bouwen. De Amerikaanse president bezocht samen met zijn vrouw Jill Biden het gebied dat het toneel was van de dodelijkste branden in de afgelopen honderd jaar in de Verenigde Staten. “Wij blijven aan jullie zijde staan, hoe lang het ook duurt”, zei Biden tegen nabestaanden en slachtoffers van de brand.