Eerste transvrouw verkozen in Duits parlement: “Indicatie dat Duitsland open en tolerant is”

Deze rechten moeten volgens transgen­der personen Nora, Flor en Yesha dringend veranderen. “Trans zijn is zoveel meer dan de medische aspecten”

7 augustus Op 7 augustus is het de Internationale Dag van de Transgender Rechten. Hoewel transgender personen in theorie dezelfde rechten hebben als eender wie, worden ze in de praktijk vaak geconfronteerd met discriminatie, stereotypes en geweld. Om een vuist te maken tegen transfobie, laten we drie transgender personen aan het woord. Nora (25), Flor (24) en Yesha (31) vertellen welke wetten en regels dringend aangepast moeten worden. Van terugbetaling voor medicatie tot een beter framework voor surrogaatmoeders. “Voor een land dat zo fier is op z’n progressiviteit, laat België toch veel steken vallen.”