Eerste transgender nieuwslezeres in Bangladesh: “Ik bleef studeren om iets te bereiken”

De 29-jarige transvrouw Tashnuva Anan maakte op Internationale Vrouwendag haar debuut als nieuwsanker in Bangladesh. Niet vanzelfsprekend, want in het land worden transgender personen geconfronteerd met discriminatie en geweld. “Ik ben ondanks honderden beledigingen blijven studeren om mijn doel te bereiken”, zegt Anan.

Tashnuva Anan las een nieuwsbulletin van drie minuten voor op de privézender Boishakhi, de enige zender die haar wou aannemen: “Onze zender was vastbesloten. Wij wilden dit meisje een kans geven, ondanks de felle kritiek van sommige kijkers”, zegt Julfikar Ali Manik van Boishakhi TV. “Dit is een historische stap in Bangladesh.”

“Mijn hele leven heb ik moeten vechten tegen beledigingen en seksuele intimidatie”, vertelt Anan. “Ik schaamde me nog dieper omdat zelfs mijn ouders werden lastigvallen.” Daarom verliet Anan haar conservatieve familie en ging ze alleen studeren. “Ik had het gevoel dat ik op die manier iets kon bereiken in mijn leven.” Dat klopte, want de vrouw kreeg een studiebeurs om een masterdiploma in de volksgezondheid te halen en kan dus vanaf deze week aan de slag bij een televisiezender.

Volledig scherm Tashnuva Anan barst in tranen uit na de uitzending. © AFP

“Ik had wel heel veel zenuwen, voordat ik live ging”, vertelt het kersvers nieuwsanker. “Gelukkig maakte ik gebruik van enkele technieken uit de toneelschool, die me hielpen om rustig te blijven.” Na het journaal werd Anan overmand door emoties en barstte ze in tranen uit.

In 2013 erkende de regering van Bangladesh transpersonen als een apart geslacht. Vijf jaar later mochten transgender personen zich registreren om te stemmen. Toch is Anan niet de eerste transgender presentatrice in de regio. In Pakistan presenteert al sinds 2014 een transpersoon een dagelijkse nieuwsuitzending.

