Eerste toespraak Trump sinds vertrek uit Witte Huis: “Op een maand tijd van America First naar America Last”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag tijdens een toespraak in Orlando gezinspeeld op een nieuwe deelname aan de presidentsverkiezingen. “Wie weet, doe ik voor de derde keer mee”, zei Trump bij het slot van de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), een jaarlijkse bijeenkomst van vooraanstaande conservatieven. Trumps anderhalf uur durende toespraak was zijn eerste publieke optreden sinds zijn vertrek uit het Witte Huis.

Trump wandelde het podium op op de tonen van ‘God Bless The USA’ van Lee Greenwood, een nummer dat wel vaker bij Republikeinse bijeenkomsten te horen is. “Missen jullie me al?”, vroeg Trump aan het aanwezige publiek, waarvan veruit de meeste aanwezigen geen mondmaskers droegen. Ook afstand houden bleek ver weg.



“De ongelofelijke reis die we vier jaar geleden zijn begonnen, is nog lang niet voorbij. We zijn hier bijeengekomen om over de toekomst te praten. De toekomst van onze beweging, de toekomst van onze partij en de toekomst van ons geliefde land.” Met die woorden startte de president zijn toespraak.

Hij bracht ook hulde aan de onlangs aan kanker bezweken Rush Limbaugh, die zeer invloedrijk was als conservatieve radiopresentator en schrijver.

Trump hintte ook op een nieuwe gooi naar het Witte Huis in 2024. En hij blijft volhouden dat hij en niet Biden de verkiezingen in november heeft gewonnen. “Wie weet beslis ik wel om hen een derde keer te verslaan”, zei hij, verwijzend naar de Democraten, iets waar hij veel applaus voor kreeg.

Hij stelt vast dat het Hooggerechtshof en lagere rechtbanken de moed niet hadden om “de gestolen verkiezingen” een halt toe te roepen. Volgens Trump zijn er grote hervormingen van het “zieke en corrupte” kiessysteem nodig. Trump, die maar één presidentsverkiezing gewonnen heeft en geen twee, doelde daarmee op de vele rechtszaken die hij had aangespannen na zijn verkiezingsnederlaag, die door geen enkele rechtbank werden goedgekeurd.

‘The Donald’ kreeg in november 74 miljoen stemmen, meer dan een Republikeinse presidentskandidaat ooit kreeg en 11 miljoen meer dan in 2016. Maar hij verloor de verkiezingen en is ook in eigen kring omstreden omdat hij het verlies aan verkiezingsfraude wijt en weigert te geloven dat zijn Democratische tegenspeler Joe Biden zeven miljoen stemmen meer kreeg.

Trump hint op een nieuwe presidentscampagne in 2024:

Mocht Trump weer meedoen aan de presidentsverkiezingen, dan zal hij dat doen namens de Republikeinse partij en geen eigen partij oprichten. “We beginnen geen nieuwe partijen. We hebben de Republikeinse partij. Die zal verenigd worden en sterker zijn dan ooit tevoren”, aldus Trump, die de in januari opgedoken berichten dat hij zou overwegen om een ‘Patriot Party’ te starten, afdeed als “fake news”.

“Van America First naar America Last in maand tijd”

In zijn toespraak gaf Trump ook commentaar op zijn opvolger. “We wisten allemaal dat de regering-Biden een slechte regering zou zijn, maar niemand van ons had zich kunnen inbeelden dat ze zo slecht zou zijn. Joe Biden heeft de meest dramatische eerste maand beleefd als eender welke andere president in de moderne geschiedenis.” “Op een maand tijd gingen we van America First naar America Last (...) ze willen de muur niet afwerken, ons groots project is nu omgedraaid tot een grote ramp, waardoor illegale immigranten bij duizenden op ons grondgebied terechtkomen.”

Trump neemt het zijn opvolger ook kwalijk dat hij de Verenigde Staten bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil houden, en dat hij het land weer bij het klimaatakkoord van Parijs aansloot.

De zakenman eist dat de scholen - ondanks de coronapandemie - opnieuw zo snel mogelijk de deuren openen. Trump klopte zichzelf op de borst voor de snelle ontwikkeling van coronavaccins en nam opnieuw de stigmatiserende woorden ‘China virus’ in de mond terwijl hij naar Covid-19 refereerde. “Het zou normaal vijf jaar hebben geduurd, maar ik heb meermaals hard op tafel geklopt bij de FDA (Food & Drug Administration) en nu zijn de vaccins klaar, met straks nog het Johnson & Johnson-vaccin. (...) Biden plukt gewoon de veren van de vaccincampagne die mijn regering heeft opgestart.”

Het enthousiaste publiek scandeerde meermaals ‘we love you’ en ‘you won’, richting Trump, iets waar hij zichtbaar van genoot. Als het aan de Republikein ligt, wordt er geen woord veranderd aan de Amerikaanse grondwet; kunnen transgenders niet meer deelnemen aan vrouwensporten “wegens hun competitievoordeel, want ze zijn als man geboren” en is het over en uit met de “door de Democraten opgelegde cancel-cultuur”. Ook de reguliere “fake news media” kregen opnieuw een veeg uit de pan.

Voormalig First Lady Melania liet zich overigens niet zien in Orlando, maar ze deed namens Trump iedereen de groeten.

Geen woord over Capitoolbestorming

Trump repte met geen woord over de Capitoolbestorming van 6 januari. De Democraten (en enkele Republikeinen) menen dat zijn vlammende toespraak voordien de directe aanleiding voor het dodelijke oproer was.

Bekijk hier de hoogtepunten van de eerste speech van oud-president Trump:

Tot slot liet Trump nogmaals in het midden of hij zich kandidaat zou stellen voor de verkiezingen in 2024, al stelde hij zijn conservatieve publiek wel een toekomst in het vooruitzicht waarbij een Republikeinse president - “wie zal dat zijn, vraag ik me af... wie, wie, wie...?” de Verenigde Staten “meer vrij, grootser en sterker dan ooit tevoren zal maken.”

