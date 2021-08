Eerste terdoodveroordeling ooit voor Yakuza-leider in Japan

CO2-uit­stoot energiesec­tor daalt in de EU, maar stijgt in de rest van de wereld

1:03 De CO2-uitstoot van de energiesector in de Europese Unie is tijdens de eerste helft van 2021 gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2019. De CO2-uitstoot in de hele wereld is echter gestegen. Dat blijkt uit een studie van Ember, een Britse onafhankelijke denktank die zich bezighoudt met de thema's klimaat en energie. Volgens Ember gaat de relance na de coronapandemie niet de goede kant uit.