Eerste terdoodveroordeling na protest in Iran, meer dan duizend anderen aangeklaagd

Gebouw ingestort in centrum van Rijsel: 1 persoon vermist en immense schade

Deze ochtend is een gebouw ingestort in het centrum van de Noord-Franse stad Rijsel. Dat meldt BFM TV. Het gebouw werd afgelopen nacht al geëvacueerd na een melding over een instabiliteitsprobleem. Een persoon, een arts, is vermist na de instorting. Een zestigtal brandweerlieden zijn ingezet om hem te vinden. Er zou ook sprake zijn van één gewonde.

12 november