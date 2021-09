Eerste telefoongesprek in zeven maanden tussen Biden en Xi Jinping

Vlaamse in New York blikt terug op 9/11:“Ik heb nog nooit zoveel mensen zien wenen”

9 september Dit weekend herdenkt de wereld de terreuraanslagen van 11 september 2001 in New York. Twee vliegtuigen boorden zich toen in het World Trade Center, een derde in het Pentagon en een vierde crashte in Pennsylvania. Twintig jaar later blijft nog altijd een groot litteken achter. VTM-journaliste Greet De Keyser blikt terug met twee Vlaamse vrouwen die toen al in de stad woonden en alles zagen gebeuren.